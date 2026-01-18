McDonald’s apre a Fino Mornasco | in programma anche assunzioni di personale

A Fino Mornasco, nella frazione di Socco, sta per aprire un nuovo punto vendita McDonald’s, situato lungo l’ex Statale dei Giovi tra Mafil Nuova e l’outlet Brugi. L’apertura porterà opportunità di lavoro per il territorio, con possibili assunzioni di personale. L’inaugurazione rappresenta un intervento di ampliamento della presenza del marchio nella zona, contribuendo allo sviluppo locale e alle opportunità di occupazione.

A Fino Mornasco sta per arrivare un nuovo McDonald’s. Il ristorante aprirà nella frazione di Socco, lungo l’ex Statale dei Giovi, su un’area compresa tra il capannone dell’azienda Mafil Nuova e l’outlet Brugi. In queste settimane sono partite le attività preliminari di cantiere e, a seguire, entrerà nel vivo la realizzazione dell’edificio, con parcheggio e McDrive. L’obiettivo è arrivare all’apertura entro la fine del 2026, una volta completate anche alcune sistemazioni esterne legate alla viabilità e ai percorsi per chi si muove a piedi e in bici lungo quel tratto, che negli ultimi mesi sta cambiando volto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

