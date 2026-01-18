Il Napoli ha deciso di non rinnovare il contratto di Pasquale Mazzocchi, che potrebbe lasciare il club a gennaio. In un periodo segnato da numerose assenze e infortuni, il difensore ha comunque trovato spazio nelle ultime partite. La decisione del club riflette le strategie di mercato e le esigenze della squadra per il prosieguo della stagione.

In un Napoli martoriato da defezioni e calciatori fermi ai box per infortunio, Pasquale Mazzocchi ha trovato maggiore spazio nelle ultime settimane. L’ex difensore della Salernitana ha ritrovato il campo dopo un periodo di assenza pressoché totale dal rettangolo verde: il suo ruolo nelle rotazioni di Antonio Conte è davvero periferico e spesso si è parlato di una possibile separazione. Nonostante alcune offerte pervenutegli, però, il Napoli intende mantenere il calciatore in rosa. Napoli-Mazzocchi, momento decisivo per il futuro: la scelta del club. Con l’arrivo della sessione invernale del calciomercato, le voci sul possibile trasferimento di Pasquale Mazzocchi lontano da Napoli si sono fatte sempre più intense. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mazzocchi-Napoli, addio a gennaio? Il club ha preso la sua decisione

Ieri sera in Napoli-Sassuolo Pasquale #Mazzocchi da Napoli ha preso il posto di Antonio #Vergara da Frattaminore: in Serie A non capitava da quasi 25 anni che nel Napoli ci fosse una sostituzione tra due calciatori nati a Napoli o provincia. Non succedeva d - facebook.com facebook

Bella prestazione dei due napoletani Antonio Vergara e Pasquale Mazzocchi in Napoli-Sassuolo I tifosi partenopei elogiano così i due ragazzi @danilodefalco43 #SSCNapoli #NapoliSassuolo #TifosiNapoli #Vergara #Mazzocchi x.com