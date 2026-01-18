Matthew McConaughey ha depositato il brevetto per la celebre frase “Alright, alright, alright”, pronunciata per la prima volta oltre trent’anni fa sul set. Questa iniziativa solleva questioni legali e di proprietà intellettuale legate alle espressioni iconiche nel mondo dello spettacolo. La mossa del premio Oscar rappresenta un esempio di come le star possano tutelare i propri elementi distintivi nel contesto della crescente diffusione dell’intelligenza artificiale.

Oltre trent’anni dopo averla pronunciata per la prima volta sullo schermo, Matthew McConaughey ha deciso di blindare legalmente la sua frase iconica “ Alright, alright, alright “. Non si tratta di un capriccio da star hollywoodiana, ma di una strategia legale precisa per arginare l’ondata di intelligenza artificiale che minaccia di clonare voci e volti delle celebrità senza alcuna autorizzazione. Il premio Oscar ha ottenuto l’approvazione di otto domande di brevetto dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti negli ultimi mesi, in quella che i suoi avvocati descrivono come una battaglia pionieristica contro l’uso improprio dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Matthew McConaughey brevetta “Alright, alright, alright”: la battaglia contro l’intelligenza artificiale

Leggi anche: L’attore Matthew McConaughey brevetta la sua immagine per proteggerla dall’Intelligenza Artificiale

Leggi anche: Matthew McConaughey blocca l’intelligenza artificiale sulle sue immagini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Matthew McConaughey e l’Ia, l’attore brevetta la sua voce per difendersi dai deepfake; La mossa anti-IA di Matthew McConaughey: brevetta se stesso; Matthew McConaughey dice stop all’utilizzo improprio dell'IA e brevetta una sua celebre battuta; Matthew McConaughey “brevetta” la sua immagine, la battaglia contro l'Intelligenza artificiale: «No allo sfruttamento illegale».

Matthew McConaughey contro l’Ai: brevetta la sua immagine e la sua voce voce per difendersi dai deepfake - L’attore di Hollywood registra otto marchi per proteggere il proprio volto, ma anche i gesti e le frasi iconiche così da porre un confine legale all’uso non autorizzato da parte delle intelligenze art ... msn.com