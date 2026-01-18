Mattarella incorona L’Aquila Premiata la tenacia della città

Il presidente Mattarella ha accolto con entusiasmo l’incoronazione de L’Aquila come capitale della cultura, riconoscendo la tenacia della città. Questo riconoscimento sottolinea il ruolo della comunità aquilana nel proseguire un percorso di rinascita e crescita, contribuendo anche a valorizzare il patrimonio culturale italiano. L’iniziativa rappresenta un passo importante per il futuro della città e un segnale di fiducia nel suo riscatto.

«Essere capitale della cultura sarà un prezioso contributo a questa impresa di successo della comunità aquilana, impresa che prosegue verso il futuro, un'impresa che appartiene anzitutto all'Aquila e ai suoi cittadini e che sta a cuore a tutta l'Italia». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per L'Aquila capitale della Cultura italiana 2026, ha ricordato l'ardua sfida a cui il capoluogo dell'Abruzzo è stato sottoposto «dopo l'immane tragedia del terremoto del 2009 con la quale si sta misurando ancora, per completare l'opera di ricostruzione e di pieno rilancio».

