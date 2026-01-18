Mattarella incorona L’Aquila Premiata la tenacia della città
Il presidente Mattarella ha accolto con entusiasmo l’incoronazione de L’Aquila come capitale della cultura, riconoscendo la tenacia della città. Questo riconoscimento sottolinea il ruolo della comunità aquilana nel proseguire un percorso di rinascita e crescita, contribuendo anche a valorizzare il patrimonio culturale italiano. L’iniziativa rappresenta un passo importante per il futuro della città e un segnale di fiducia nel suo riscatto.
«Essere capitale della cultura sarà un prezioso contributo a questa impresa di successo della comunità aquilana, impresa che prosegue verso il futuro, un’impresa che appartiene anzitutto all’Aquila e ai suoi cittadini e che sta a cuore a tutta l’Italia». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per L’Aquila capitale della Cultura italiana 2026, ha ricordato l’ardua sfida a cui il capoluogo dell’Abruzzo è stato sottoposto «dopo l’immane tragedia del terremoto del 2009 con la quale si sta misurando ancora, per completare l’opera di ricostruzione e di pieno rilancio». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: La città incorona i protagonisti della promozione congressuale
Leggi anche: L'Aquila 2026, al via le celebrazioni per la "Capitale della Cultura" con Mattarella
Mattarella incorona L’Aquila. "Premiata la tenacia della città" - Il lavoro di squadra col governatore Marsilio e il sindaco Biondi ... ilgiornale.it
Il giornalismo libero anticorpo contro ogni abuso. Sergio Mattarella ricorda il nesso tra la salute di una democrazia e la libertà di chi la racconta. Leggi tutto su Giornalisti Italia: - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.