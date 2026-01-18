Matt Damon su Netflix | Lo streaming sta cambiando il modo di scrivere una storia

Matt Damon ha recentemente condiviso con Joe Rogan alcune considerazioni sul ruolo dello streaming nel cinema. Secondo quanto riportato da Variety, l’attore ha osservato come le piattaforme come Netflix stiano influenzando le tecniche di scrittura e narrazione, adattandosi alle nuove modalità di fruizione. Questa riflessione evidenzia come il cambiamento nel modo di consumare contenuti stia anche modificando le strategie creative degli autori e degli sceneggiatori.

Come riportato da Variety l’attore candidato agli Oscar Matt Damon avrebbe illuminato l’interlocutore Joe Rogan con una riflessione sulle strategie di sceneggiatura Netflix per riuscire a tenere alta l’attenzione dello spettatore svogliato. Matt Damon e Ben Affleck promuovo il loro ultimo film The Rip e parlano di un panorama cinematografico molto cambiato sotto le mire direzionali dello streaming. Ecco cosa fa Netflix alla sceneggiatura. Matt Damon e Ben Affleck sono apparsi di recente al programma Joe Rogan Experience per promuovere il loro nuovo film Netflix The Rip, e i due amici e collaboratori di lunga data hanno condiviso le loro riflessioni su come lo streaming stia cambiando il modo in cui vengono realizzati i film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

The Rip, disponibile su Netflix, è un crime thriller che vede protagonisti Ben Affleck e Matt Damon. Ispirato a una storia vera, il film esplora temi come corruzione, amicizia e criminalità nella Miami più oscura. La narrazione si concentra su un intreccio di eventi che riflettono le sfide e le contraddizioni di un ambiente corrotto, offrendo uno sguardo approfondito sui lati più complessi del mondo del crimine.

Matt Damon: "Netflix vuole che si ripeta la trama 3 o 4 volte, perché la gente sta al telefono mentre guarda" x.com

Ospite del podcast di Joe Rogan, Matt Damon ha raccontato che nei film Netflix la trama viene spesso ripetuta nei dialoghi anche tre o quattro volte, perché molti spettatori guardano mentre usano il telefono e fanno fatica a rimanere concentrati - facebook.com facebook