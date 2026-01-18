La Juventus ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, centravanti francese. La società bianconera si impegna a rinforzare l’attacco in vista della nuova stagione, secondo quanto riportato, con una formula di trasferimento definita. La trattativa, ora in fase di finalizzazione, mira a soddisfare le esigenze di Spalletti, in cerca di un nuovo elemento per il reparto offensivo.

Il club bianconero vuole accontentare Spalletti con un nuovo rinforzo in attacco: fari puntati sul centravanti francese La Juventus accelera per Jean-Philippe Mateta. È il centravanti francese il profilo individuato dalla dirigenza bianconera per rinforzare l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti. Jean-Philippe Mateta (Ansa) – Calciomercato.it La ‘Vecchia Signora’ negli ultimi giorni ha intensificato il pressing sull’attaccante in forza al Crystal Palace e trovando terreno fertile nell’entourage del giocatore. Venerdì c’è stato un nuovo contatto positivo tra la Juve e gli agenti del giocatore, intrigato da un possibile approdo sotto la Mole. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mateta alla Juventus: c’è l’accordo, svelata la formula dell’affare | CM

Leggi anche: Zirkzee Juventus: l’ex obiettivo bianconero può davvero sbarcare in Serie A a gennaio. Questa big lo vuole, svelata la possibile formula dell’affare

Leggi anche: Maldini Juventus, è lui la principale alternativa a Chiesa. Alla Continassa hanno già in mente la formula dell’affare

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La Juventus avrebbe pronta un'offerta per Mateta, a riportarlo è Gianluca Di Marzio Un prestito da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato intorno ai 28 in caso di qualificazione all'Europa League Può essere lui il rinforzo giusto per l'attacco di Lucian - facebook.com facebook

Philppe #Mateta si avvicina alla #Juventus in prestito con obbligo di riscatto. Sono già stati concordati i termini personali, un contratto di 4 anni con l'attaccante, che sta spingendo per unirsi alla #Juve! [ @NicoSchira] x.com