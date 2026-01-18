Massimo Cacciari, 81 anni, e Chiara Patriarca avrebbero celebrato il loro matrimonio a Milano prima di Natale, in una cerimonia riservata e senza particolari clamori. La coppia avrebbe scelto di mantenere la notizia riservata, confermando così un momento importante della loro vita privata. La notizia ha suscitato interesse, ma i dettagli restano ancora poco noti.

Nozze riservatissime per Massimo Cacciari. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, 81 anni, ha sposato in gran segreto la compagna Chiara Patriarca, 51, nel corso di una cerimonia blindata. Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, la coppia si sarebbe detta «sì» intorno a Natale, a Milano, anche se non se ne conoscono i dettagli, nemmeno se si siano tenute in Comune o in chiesa. Che il «sì» fosse nell'aria era noto dallo scorso ottobre, quando sui canali ufficiali del Comune di Milano e di quello di Venezia erano comparse le pubblicazioni. Cacciari si era affrettato a smentire definendole «fake news», ma impossibile contestare un atto (il 353, nello specifico). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Massimo Cacciari e le nozze «top secret» con Chiara Patriarca

