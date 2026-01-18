Massimo Boldi niente requisiti morali | censurato alle Olimpiadi

Massimo Boldi è stato censurato alle Olimpiadi per aver fatto una battuta considerata inappropriata. Durante un’intervista, il comico ha risposto con una battuta sulla figura femminile, suscitando reazioni di disapprovazione e sollevando questioni sui limiti della libertà di espressione nel contesto sportivo internazionale. La vicenda evidenzia come certi commenti possano essere considerati incompatibili con i valori promossi dall’evento olimpico.

Apprezzare l’organo riproduttivo femminile è incompatibile coi valori olimpici. Lo abbiamo scoperto, con rammarico, ieri pomeriggio grazie a Massimo Boldi, lo storico “Max Cipollino”, che da comico di razza, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha risposto con una battuta alla domanda su quale fosse la sua disciplina sportiva preferita: «La f..a e gli aperitivi». Un concetto reiterato nel corso dell’intervista che, fin dalle prime battute, aveva preso una piega scherzosa, ricalcando i personaggi che hanno fatto la fortuna di Boldi e dei Cinepanettoni, dei quali è stato uno degli interpreti più genuini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Massimo Boldi, noto attore italiano, ha recentemente partecipato come tedoforo alle Olimpiadi, precisando di averlo fatto senza ricevere compensi e percorrendo solo 600 metri. In un'intervista al Fatto Quotidiano, ha condiviso il suo rapporto con Cortina e il mondo dello sport, sottolineando di non essere mai stato un atleta né di aver mai praticato attività sportiva in modo professionale.

Massimo Boldi parteciperà come tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina, contribuendo alla tradizione simbolica dell'evento. Accompagnerà l'evento insieme all'Uomo Gatto e ad Achille Lauro, rappresentando un momento importante di condivisione e celebrazione sportiva. La sua presenza si inserisce nel contesto delle Olimpiadi, sottolineando l'importanza di unire talenti e figure di spicco in occasione di questa manifestazione internazionale.

