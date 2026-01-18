Massimo Boldi niente requisiti morali | censurato alle Olimpiadi
Massimo Boldi è stato censurato alle Olimpiadi per aver fatto una battuta considerata inappropriata. Durante un’intervista, il comico ha risposto con una battuta sulla figura femminile, suscitando reazioni di disapprovazione e sollevando questioni sui limiti della libertà di espressione nel contesto sportivo internazionale. La vicenda evidenzia come certi commenti possano essere considerati incompatibili con i valori promossi dall’evento olimpico.
Apprezzare l’organo riproduttivo femminile è incompatibile coi valori olimpici. Lo abbiamo scoperto, con rammarico, ieri pomeriggio grazie a Massimo Boldi, lo storico “Max Cipollino”, che da comico di razza, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha risposto con una battuta alla domanda su quale fosse la sua disciplina sportiva preferita: «La f..a e gli aperitivi». Un concetto reiterato nel corso dell’intervista che, fin dalle prime battute, aveva preso una piega scherzosa, ricalcando i personaggi che hanno fatto la fortuna di Boldi e dei Cinepanettoni, dei quali è stato uno degli interpreti più genuini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Massimo Boldi tedoforo alle Olimpiadi: "Non ho preso un euro, farò solo 600 metri"
Massimo Boldi, noto attore italiano, ha recentemente partecipato come tedoforo alle Olimpiadi, precisando di averlo fatto senza ricevere compensi e percorrendo solo 600 metri. In un'intervista al Fatto Quotidiano, ha condiviso il suo rapporto con Cortina e il mondo dello sport, sottolineando di non essere mai stato un atleta né di aver mai praticato attività sportiva in modo professionale.
Massimo Boldi tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina: «Il mio sport preferito? La f…»
Massimo Boldi parteciperà come tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina, contribuendo alla tradizione simbolica dell'evento. Accompagnerà l'evento insieme all'Uomo Gatto e ad Achille Lauro, rappresentando un momento importante di condivisione e celebrazione sportiva. La sua presenza si inserisce nel contesto delle Olimpiadi, sottolineando l'importanza di unire talenti e figure di spicco in occasione di questa manifestazione internazionale.
Massimo Boldi è stato rimosso dai tedofori della fiamma olimpica per via di una battuta sessista x.com
#MassimoBoldi rimosso dall'elenco dei tedofori per una battuta infelice fatta nel corso di un'intervista Ecco quanto riporta #IlMessaggero: "l comitato organizzatore Milano Cortina 2026 comunica di aver deciso di rimuovere l’attore Massimo Boldi dalla lista dei t - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.