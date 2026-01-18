Martina Franca accusa | furti in appartamenti due arresti in strada Carabinieri
A Martina Franca, nel tardo pomeriggio, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre erano in strada. Durante i controlli, sono stati sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di strumenti compatibili con attività illecite. L’intervento segue una serie di recenti episodi di furto in appartamenti nella zona. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della comunità.
Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri nel tardo pomeriggio a Martina Franca. Sono stati bloccati in strada e perquisiti. Sono accusati di furti in appartamenti. Non sono residenti a Martina Franca ma nelle vicinanze (ad esempio, stando a prime informazioni, uno a Cisternino). L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
