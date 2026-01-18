Martina Colombari sui problemi del figlio Achille | Ho imparato che non posso controllare tutto Ci sono dei momenti della vita in cui ti devi mettere da parte far decidere chi è più esperto

Martina Colombari, ospite a Verissimo, ha condiviso le difficoltà affrontate con il figlio Achille, sottolineando l’importanza di riconoscere i propri limiti e di affidarsi alle competenze altrui nei momenti più complessi. L’ex Miss Italia ha raccontato come abbia imparato a lasciar andare il controllo, valorizzando il ruolo di chi ha maggiore esperienza. Un’esperienza di crescita personale e di consapevolezza, che ha rafforzato il suo rapporto con Achille.

I problemi del figlio Achille, il rapporto con il marito Alessandro Costacurta, i momenti più difficili e la ritrovata serenità: se c'è una cosa che Martina Colombari ha imparato è il fatto che nella vita non tutto può essere controllato. «Achille mi ha dato un bello schiaffo perché mi ha fatto pensare, cadere il mito del controllo», ha confessato l'attrice a Verissimo, «Io spesso cerco di controllare un po' tutto, sul lavoro, in famiglia, su me stessa, un atteggiamento che devo avere tutto sott'occhio e che deve tutto funzionare come dico io, ma questo non può essere». Oggi l'ex Miss Italia sa «che ci sono dei momenti della vita in cui ti devi mettere da parte, far decidere chi è più esperto, ma soprattutto non fare un mea culpa perché sensi di colpa non ne ho, ci ho lavorato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

