Mare in tempesta ma i migranti arrivano autonomamente a Lampedusa | bloccati 3 gruppi con 165

Nelle prime ore del giorno, tre gruppi di migranti, composti da 165 persone, sono stati rintracciati nelle zone di Guitgia, Cala Palme e lungo la strada di Ponente a Lampedusa. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse in mare, i migranti sono arrivati autonomamente sull’isola. Le autorità continuano le operazioni di monitoraggio e gestione della situazione nel rispetto delle normative e delle procedure di sicurezza.

I carabinieri hanno bloccato subito dopo lo sbarco, alla Guitgia, 74 eritrei, egiziani, pakistani, bengalisi, iracheni e marocchini che hanno riferito d'essere salpati da Tagiura in Libia. La "carretta" di 12 metri è stata ritrovata, ma non è possibile al momento il suo recupero per via delle brutte condizioni del mare. I finanzieri della sezione navale hanno bloccato a Cala Palme 70 eritrei, pakistani, bengalesi e sudanesi giunti autonomamente a Cala Spugne con un natante di 12 metri. Anche in questo caso il recupero della barca non è possibile a causa del mare mosso. I finanzieri della tenenza, infine, hanno bloccato in due momenti diversi 21 bengalesi, pakistani e sudanesi: 16 erano, lungo la strada di Ponente, all'altezza di Cala Galera; gli altri 5 invece erano al porto di Lampedusa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

