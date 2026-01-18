Marco Mengoni è fidanzato? Ecco chi è la sua ex fidanzata storica Claudia

Marco Mengoni mantiene una certa riservatezza sulla sua vita privata. Tuttavia, si sa che ha avuto una relazione di lunga data con Claudia Bladini, conosciuta durante gli anni del liceo. Le informazioni disponibili su questa ex fidanzata sono limitate, riflettendo la volontà del cantante di mantenere separata la sfera pubblica da quella privata.

Si sa poco delle ex fidanzate di Marco Mengoni, anche se una relazione risale ai tempi del liceo con Claudia Bladini. Claudia è di Ronciglione, in provincia di Frosinone lo stesso paese in cui è nato e cresciuto Marco. Nella sua vecchia intervista, l’ex fidanzata di Marco Mengoni ha detto: “ A un certo punto Marco è venuto verso di me, mi ha preso la testa tra le mani con delicatezza e ci siamo scambiati il nostro primo, dolcissimo bacio ”. Al tempo della sua partecipazione (e vittoria) a X Factor, Marco era ancora fidanzato con Claudia, della quale però non si sa nulla oltre il nome. Qualche tempo dopo il talent, poi, la loro storia è terminata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

