Manifesto sotto casa di Elena Ranfa La scritta | Chiudi le buche e chiedi il rimborso al Comune

Una scritta rossa è apparsa vicino alla casa di Elena Ranfa, presidente del Consiglio comunale. Il messaggio invita a chiudere le buche e a richiedere il rimborso al Comune. Si tratta di un gesto simbolico volto a sensibilizzare sulla manutenzione delle strade e sulla responsabilità dell’amministrazione locale. Un modo per sottolineare l'importanza di intervenire sui problemi quotidiani che coinvolgono i cittadini.

"Ranfa chiudi le buche e chiedi il rimborso al Comune". La scritta a letere rosse è comparsa nelle vicinanze della casa della presidente del Consiglio comunale, Elena Ranfa appunto. Non è offensiva, e forse dice il vero. Quante volte i cittadini hanno chiesto alle amministrazioni che si sono succedute nell’arco degli anni, di sanare l’asfalto cittadino? Questa volta qualcuno lo ha fatto con un cartellone. Subito scatta la solidarietà tra i compagni di partito, che parlano addirittura di “intimidazione“. "Il Gruppo consiliare del Partito Democratico di Perugia – si legge in una nota – esprime piena e convinta solidarietà alla presidente del Consiglio comunale Elena Ranfa per i gravi e vili atti di intimidazione che si sono verificati nei pressi della sua abitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

