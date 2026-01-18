manga per giorgia matteo torna bimbo gasparri e albertone

Ecco un'introduzione adatta: In questa settimana, diverse notizie interessanti si sono susseguite. Tra le più rilevanti, l'attenzione si rivolge a Giorgia, Matteo e Gasparri, con aggiornamenti su progetti e decisioni politiche. Intanto, Giuseppe Conte affronta un momento complesso, senza che il suo nuovo look con cerotto sul naso influenzi l’attenzione pubblica. Un quadro variegato che riflette i recenti sviluppi nel panorama politico italiano.

Settimana difficile per il capo politico dei Cinquestelle Giuseppe Conte, ma il cerotto sul naso con il quale si è presentato ieri all’assemblea M5S di Roma e Lazio non c’entra. L’ex premier, in verità, sta cercando di uscire dal mucchio sia con i discutibili distinguo in ambito di politica estera, sia attaccando il governo e in particolare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con post di questo tipo: «Quando trovo i politici che non vogliono dar conto del loro operato, spariscono per giorni anche se sono a Chigi» e poi «riappaiono quando fa comodo con il sorrisino e i selfie, con Ken il guerriero giapponese, è una presa in giro». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

E' TUTTO UN..."MANGA MANGA"!! (Anagrammi). "Conta sempre su di me per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. So che non è facile, ma ce la faremo insieme". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni salutando la prima ministra Sanae Takaichi dopo - facebook.com facebook

È ormai un sintagma unico, nell’agorà iperrealista dei social: Giorgia #manga. E ci dice che Giorgia #Meloni è ormai collocata stabilmente in una dimensione metapolitica. È ormai iconografica di per sé, sta nell’orizzonte della proiezione simbolica, non in quel x.com