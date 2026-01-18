Manca la pedana, studente disabile non riesce a salire.

Il Movimento Voce Studentesca della Garfagnana segnala un episodio avvenuto giovedì 15 gennaio presso la stazione di Lucca, dove uno studente disabile in carrozzina elettrica non è riuscito a salire sul treno di Trenitalia a causa dell'assenza di una pedana di accesso. L'incidente evidenzia le criticità ancora presenti nelle infrastrutture di mobilità, sottolineando la necessità di interventi per garantire un reale diritto all'accesso per tutti.

Il Movimento Voce Studentesca della Garfagnana porta conoscenza uno spiacevole episodio, avvenuto nei giorni scofrsi – per la precisione giovedì 15 gennaio – quando a uno studente costretto in carrozzina elettrica, partito in treno da Castelnuovo di Garfagnana, quando è arrivato alla stazione di Lucca, alle 8 circa, per prendere la coincidenza per Firenze, non è potuto salire sul treno di Trenitalia in quando – viene spiegato dal Movimento – mancava la pedana per l’accesso alle persone con ridotta mobilità. Il giovane era diretto a Firenze, dove doveva partecipare a una lezione universitaria come membro della Consulta provinciale studentesca di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

