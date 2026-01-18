Maltempo in arrivo la Regione Sicilia attiva la preallerta | strutture operative sul territorio

In previsione di un episodio di maltempo che interesserà la Sicilia nelle prossime ore, la Regione ha attivato le strutture operative sul territorio. Questa misura mira a garantire una risposta tempestiva ed efficace ai fenomeni meteorologici più intensi, assicurando la sicurezza delle comunità e la tutela delle infrastrutture. La preallerta rappresenta un passo importante per affrontare con attenzione le criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse.

In vista dell’ondata di maltempo attesa in Sicilia a partire dalle prossime ore, la Regione ha attivato tutte le strutture operative sul territorio per garantire una preparazione adeguata ai fenomeni più intensi previsti. Già nella giornata di ieri la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di preallerta alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti, invitando in particolare i sindaci, quali autorità locali competenti, ad attuare le misure previste dai Piani comunali di protezione civile. Il dipartimento regionale ha inoltre disposto la sospensione di congedi e permessi per il personale e ha attivato le Organizzazioni di volontariato, chiamate a supportare i presidi territoriali nelle attività di verifica e di assistenza alla popolazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Forte maltempo in arrivo, la Protezione civile attiva lo stato di preallerta per i sindaci

La Protezione civile ha emesso un preallertamento per condizioni meteorologiche avverse, coinvolgendo i sindaci della Regione Siciliana. La comunicazione, affidata a Salvo Cocina, responsabile regionale, segnala un possibile peggioramento del tempo, richiedendo attenzione e preparazione delle misure di sicurezza. Questa fase di preallerta permette alle autorità locali di adottare le opportune precauzioni per limitare eventuali disagi e rischi per la popolazione.

