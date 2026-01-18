Maltempo in arrivo è allerta meteo rossa | domani scuole chiuse a Catania e provincia
Lunedì 19 gennaio, la Protezione Civile regionale ha dichiarato allerta meteo rossa per Catania e provincia a causa di temporali intensi e nubifragi previsti. In risposta a questa situazione, le scuole della zona rimarranno chiuse. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza di tutti i cittadini durante questa fase di maltempo.
La Protezione Civile regionale ha emesso allerta meteo rossa per la giornata di lunedì 19 gennaio in relazione a possibili temporali e nubifragi che interesseranno la provincia etnea. Si prevedono per la giornata di domani forti piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali di forte.
Meteo, allerta rossa per il ciclone mediterraneo in arrivo: nubifragi, neve a bassa quota e venti fortissimi. Scuole chiuse, ecco dove
Un fronte di maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore. L’arrivo di un ciclone mediterraneo comporta allerta rossa, con possibili nubifragi, venti intensi e nevicate a bassa quota. Scuole e attività sono state temporaneamente sospese in alcune aree per garantire la sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie.
