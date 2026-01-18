Maltempo in arrivo è allerta meteo rossa | domani scuole chiuse a Catania e provincia

Lunedì 19 gennaio, la Protezione Civile regionale ha dichiarato allerta meteo rossa per Catania e provincia a causa di temporali intensi e nubifragi previsti. In risposta a questa situazione, le scuole della zona rimarranno chiuse. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza di tutti i cittadini durante questa fase di maltempo.

