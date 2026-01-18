A Catania, una madre è stata fermata dai carabinieri prima di poter soffocare la propria bambina di cinque mesi. I militari sono intervenuti prontamente, sfondando la porta dell’abitazione e bloccando l’atto. La donna è stata portata in ospedale in stato di agitazione. L’intervento ha prevenuto una tragedia, restando al momento sotto approfondimento delle autorità competenti.

I carabinieri sono riusciti a fermarla prima che uccidesse la figlia di 5 mesi soffocandola con un cuscino. Una donna è stata bloccata tempestivamente nell’abitazione dove vive a Catania dai militari dell’Arma, che hanno fatto irruzione nella stanza da letto in cui la madre si era chiusa a chiave con la neonata. La piccola non avrebbe riportato lesioni e sta bene, mentre la mamma è stata portata in ospedale, dove i medici starebbero valutando per lei un Tso. Il tentato soffocamento della neonata a Catania L’emergenza è scattata nel primo pomeriggio di domenica 18 gennaio, in una casa del rione marinaro della Plaia di Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre a Catania cerca di soffocare la figlia di 5 mesi, i carabinieri sfondano la porta e la bloccano in tempo

