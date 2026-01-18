Madre a Catania cerca di soffocare la figlia di 5 mesi i carabinieri sfondano la porta e la bloccano in tempo

Da virgilio.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catania, una madre è stata fermata dai carabinieri prima di poter soffocare la propria bambina di cinque mesi. I militari sono intervenuti prontamente, sfondando la porta dell’abitazione e bloccando l’atto. La donna è stata portata in ospedale in stato di agitazione. L’intervento ha prevenuto una tragedia, restando al momento sotto approfondimento delle autorità competenti.

I carabinieri sono riusciti a fermarla prima che uccidesse la figlia di 5 mesi soffocandola con un cuscino. Una donna è stata bloccata tempestivamente nell’abitazione dove vive a Catania dai militari dell’Arma, che hanno fatto irruzione nella stanza da letto in cui la madre si era chiusa a chiave con la neonata. La piccola non avrebbe riportato lesioni e sta bene, mentre la mamma è stata portata in ospedale, dove i medici starebbero valutando per lei un Tso. Il tentato soffocamento della neonata a Catania L’emergenza è scattata nel primo pomeriggio di domenica 18 gennaio, in una casa del rione marinaro della Plaia di Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it

madre a catania cerca di soffocare la figlia di 5 mesi i carabinieri sfondano la porta e la bloccano in tempo

© Virgilio.it - Madre a Catania cerca di soffocare la figlia di 5 mesi, i carabinieri sfondano la porta e la bloccano in tempo

Catania, tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: l’intervento provvidenziale dei Carabinieri
A Catania, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente per impedire a una donna di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza della bambina. La vicenda è ora sotto approfondimento delle autorità, che stanno valutando le motivazioni e le eventuali azioni da intraprendere.

Catania: donna tenta di soffocare figlia di 5 mesi, bloccata da carabinieri
A Catania, una donna ha tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha impedito che si verificassero conseguenze più gravi. L’episodio è attualmente sotto approfondimento dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle motivazioni e sulle circostanze dell’accaduto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.