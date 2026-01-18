Mad for the Science 50 scuole selezionate | 200mila euro in palio per la Challenge 2026

Sono state selezionate 50 scuole superiori provenienti da 17 regioni italiane per la seconda fase del concorso Mad for Science, giunto alla sua decima edizione. La Challenge 2026 offre un premio complessivo di 200.000 euro, con l’obiettivo di promuovere l’interesse per le scienze tra gli studenti italiani. La competizione rappresenta un’occasione importante per stimolare la creatività e il talento dei giovani nel settore scientifico.

Provengono da 17 regioni le 50 scuole superiori selezionate per la seconda fase della decima edizione del concorso nazionale Mad for science. Il contest della Fondazione Diasorin mette in palio 200.000 euro per il rinnovamento dei laboratori scientifici e la C hallenge 2026 si terrà a Roma il 28 maggio in occasione del decennale. Del totale dei 50 istituti ammessi, il 40% proviene dal Nord Italia, il 28% dal Centro, mentre il 32% da Sud e Isole. Entrando nel dettaglio, la Puglia è la regione maggiormente rappresentata con nove scuole selezionate, seguita dalla Lombardia con sei istituti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

