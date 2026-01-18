Il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente annunciato la possibilità di attivare l’“Strumento anti-coercizione” per rispondere ai dazi imposti dagli Stati Uniti, un’opzione ancora mai utilizzata. Nei contesti di Bruxelles, questa misura è stata definita come il “bazooka” delle politiche commerciali, evidenziando la sua natura di risposta estrema. Si tratta di uno strumento di difesa commerciale che potrebbe entrare in campo qualora si rendesse necessario contrastare le misure unilaterali.

E un’opzione mai sperimentata ed è sta ribattezzata, nei corridoi di Bruxelles, il “ bazooka ” delle misure commerciali. Il suo obiettivo primario è la deterrenza, prevenendo l’uso stesso dello strumento: ecco perché spesso viene definita come “l’opzione nucleare” dell’Ue. Lo Strumento anti-coercizione (Aci) torna oggi ad essere rievocato dal presidente francese Emmanuel Macron, dopo l’annuncio da parte di Donald Trump di imporre dazi al 10% dal primo febbraio agli 8 Paesi europei che hanno inviato militari in Groenlandia. “Dal primo giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25% “, ha minacciato il presidente Usa sottolineando che riguarderanno tutte le merci spedite negli Stati Uniti e saranno in vigore fino a quando “non sarà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Macron torna a minacciare l’uso dello “Strumento anti-coercizione” contro i dazi di Trump: che cos’è

"Opzione nucleare" Ue contro le mire di Trump in Groenalndia : cos'è e come funziona lo strumento Aci

L’Opzione nucleare dell’UE contro le mire di Trump in Groenlandia si riferisce allo strumento Aci, ovvero l’Strumento Anti-Coercizione. Questo meccanismo permette alla Commissione europea di rispondere in modo coordinato e legale a pratiche di coercizione economica da parte di Paesi terzi, tutelando il commercio e gli investimenti europei da eventuali pressioni esterne.

Mattarella: “Minacciare l’uso di armi nucleari è un crimine contro l’umanità”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato che minacciare l’uso di armi nucleari rappresenta un crimine contro l’umanità. Le sue parole sono state pronunciate durante la cerimonia di fine anno con il Coro diplomatico, ribadendo l’importanza della pace e della responsabilità internazionale nel mantenimento della sicurezza globale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le proteste per il #Mercosur agitano l’Eliseo mentre il Paese si prepara a tornare al voto. E in Europa l’asse tra #Macron e Berlino è sempre più debole x.com

Macron attacca l’America di Trump: “Aggressività neocoloniale, così si allontanano dagli alleati. Tornare a reinvestire nell’Onu” L'attacco del presidente francese - L'attacco del presidente francese - facebook.com facebook