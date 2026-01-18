Macchina impazzita si rovescia e travolge tubature del metano | grave il guidatore paura in strada
Nel tardo pomeriggio di domenica 18 gennaio a Castiglion Fiorentino, un incidente ha coinvolto un veicolo che si è rovesciato, danneggiando le tubature del metano nelle vicinanze. L’incidente ha provocato preoccupazione tra i residenti e le autorità, intervenute prontamente per gestire la situazione. Il conducente, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale. La zona è stata messa in sicurezza per prevenire ulteriori rischi.
Castiglion Fiorentino (Arezzo), 18 gennaio 2026 – Paura nel tardo pomeriggio di domenica 18 gennaio a Castiglion Fiorentino. Un’auto impazzita si è ribaltata finendo per travolgere anche una tubazione del metano. Una persona, che guidava la vettura, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sono stati gli abitanti della zona a sentire il boato e ad accorgersi di cosa era accaduto. Sono scattate subito le telefonate a 118 e vigili del fuoco del comando di Arezzo. A intervenire, la Misericordia di Castiglion Fiorentino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Dall’Umbria è stato allertato anche l’elisoccorso Nibbio.
