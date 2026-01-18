Macchina impazzita si rovescia e travolge tubature del metano | grave il guidatore paura in strada

Nel tardo pomeriggio di domenica 18 gennaio a Castiglion Fiorentino, un incidente ha coinvolto un veicolo che si è rovesciato, danneggiando le tubature del metano nelle vicinanze. L’incidente ha provocato preoccupazione tra i residenti e le autorità, intervenute prontamente per gestire la situazione. Il conducente, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale. La zona è stata messa in sicurezza per prevenire ulteriori rischi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.