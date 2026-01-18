Lupi l' assessore Mammi | Piano di gestione nazionale fermo da oltre 20 anni servono nuovi strumenti

L’assessore Mammi sottolinea che il piano di gestione nazionale dei lupi è fermo da oltre vent’anni, rendendo necessari nuovi strumenti per affrontare l’aumento degli avvistamenti. Iniziative come la giornata promossa dalla Regione Emilia-Romagna, con il coinvolgimento di Comune e Provincia di Rimini, mirano a discutere e trovare soluzioni per gestire questa crescente presenza del predatore nel territorio.

Una giornata di confronto promossa dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune e la Provincia di Rimini per affrontare il tema degli avvistamenti sempre più frequenti e dell'aumentata presenza di lupi in provincia di Rimini. Appuntamento venerdì, 30 gennaio, a Rimini.

Ruggeri (M5S): "Sui lupi servono buon senso e gestione corretta"

Ruggeri del Movimento 5 Stelle sottolinea l'importanza di affrontare la presenza dei lupi in modo responsabile e basato su dati scientifici. Secondo lui, è fondamentale adottare un approccio equilibrato che includa buon senso, corretta gestione dei rifiuti, attenzione alla custodia degli animali domestici e rispetto delle indicazioni scientifiche, per garantire la tutela dell’ambiente e la sicurezza delle comunità.

L'assessore regionale Mammi: «Lupi, servono norme per intervenire in modo efficace» x.com