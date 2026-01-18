L’Università apre le porte ai maturandi Previsti incontri con docenti ed ex studenti
L’Università di San Marino apre le sue porte ai maturandi con gli Open Day 2026, programmati per venerdì 20 e sabato 21 febbraio. Durante l’evento, saranno organizzati incontri con docenti ed ex studenti, offrendo un’occasione per conoscere meglio i corsi e le opportunità di studio. Un momento di confronto utile per chi si sta preparando a scegliere il proprio percorso universitario.
L’edizione 2026 degli Open Day dell’Università di San Marino si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 febbraio. Sarà l’occasione per scoprire le caratteristiche e specificità dei corsi di laurea triennali e magistrali dell’ateneo sammarinese, esplorare gli spazi nei quali si svolgono lezioni e laboratori, conoscere le opportunità di tirocinio e i semestri all’estero. Coinvolti i programmi in Design, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio, Ingegneria Gestionale, Comunicazione e Digital Media, "reduci da un 2025 – dicono dall’Università – nel quale gli iscritti hanno usufruito di un’ampia serie di iniziative e concorsi in ambito locale e internazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Planetario apre le porte ai docenti: due incontri gratuiti su astronomia e storia
Leggi anche: Istituto Tecnico “Buonarroti” apre le porte ai futuri studenti con gli Open Day
Villa De Lollis apre le porte all’università delle Tre età di Chieti Corsi a Casalincontrada: https://cityne.ws/PYgSd - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.