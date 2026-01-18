L’Università di San Marino apre le sue porte ai maturandi con gli Open Day 2026, programmati per venerdì 20 e sabato 21 febbraio. Durante l’evento, saranno organizzati incontri con docenti ed ex studenti, offrendo un’occasione per conoscere meglio i corsi e le opportunità di studio. Un momento di confronto utile per chi si sta preparando a scegliere il proprio percorso universitario.

L’edizione 2026 degli Open Day dell’Università di San Marino si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 febbraio. Sarà l’occasione per scoprire le caratteristiche e specificità dei corsi di laurea triennali e magistrali dell’ateneo sammarinese, esplorare gli spazi nei quali si svolgono lezioni e laboratori, conoscere le opportunità di tirocinio e i semestri all’estero. Coinvolti i programmi in Design, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio, Ingegneria Gestionale, Comunicazione e Digital Media, "reduci da un 2025 – dicono dall’Università – nel quale gli iscritti hanno usufruito di un’ampia serie di iniziative e concorsi in ambito locale e internazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Università apre le porte ai maturandi. Previsti incontri con docenti ed ex studenti

