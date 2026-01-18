L’ultimo saluto all’ufficiale dei ghisa Flavio Rosa rappresenta un momento di riconoscimento per la sua lunga carriera. Ricordato per la professionalità e l’impegno, Rosa ha lasciato un esempio di dedizione e integrità. La sua gentilezza e cortesia sono rimaste nel cuore di colleghi e amici, testimonianza di una figura rispettata e stimata nel servizio.

Difficile, anzi impossibile, trovare un ghisa che non ne elogiasse professionalità e abnegazione. Allo stesso modo, tutti ne sottolineavano i modi gentili e la cortesia non comune nei rapporti umani. E per questo ieri mattina erano in tanti al cimitero di Lambrate per l’ultimo saluto a Flavio Rosa, ufficiale della polizia locale che un male incurabile si è portato via a 61 anni. Scorrendo il suo curriculum, si scopre che Rosa ha avuto pure una "prima vita" lontano dalla divisa: vice direttore di un ristorante, gestore di una boutique e responsabile commerciale di filiale di un’impresa specializzata nella distribuzione di buoni pasto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

