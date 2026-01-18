L’ultimo regalo a Rocco | la Fiorentina espugna Bologna nel segno di Commisso

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importante nel match contro il Bologna, dimostrando determinazione e carattere. Nonostante le difficoltà, i viola sono riusciti a conquistare tre punti fondamentali in un momento delicato, segnando un passo avanti nel campionato. Un risultato che testimonia la volontà della squadra di reagire e di proseguire il percorso con impegno e serenità.

BOLOGNA – Non potevano perdere. Non oggi. Nel Derby dell’Appennino più triste, la Fiorentina trova la forza di reagire al lutto e conquista tre punti pesantissimi. Al Dall’Ara finisce 1-2: una vittoria che vale ossigeno puro per la zona salvezza, ma che soprattutto vale come ultimo omaggio al presidente Rocco Commisso, scomparso ieri. L’atmosfera è surreale. I viola scendono in campo con il lutto al braccio. Prima del fischio d’inizio, un minuto di silenzio commosso e un lungo applauso uniscono le due tifoserie. Poi parla il campo. E la squadra di Vanoli sembra avere una marcia in più, spinta da una motivazione che va oltre la tattica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Bologna Fiorentina si gioca: l’ultimo saluto a Rocco Commisso sul campo

Bologna e Fiorentina si affrontano in una partita che assume un significato speciale, rendendo omaggio a Rocco Commisso sul campo. Un evento che unisce sport e memoria, offrendo l’opportunità di seguire tutte le novità relative alle due squadre e ai loro aggiornamenti più recenti. Restate con noi per le notizie più importanti su questa sfida e sui temi di attualità nel mondo del calcio. Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Fiorentina 1-2, vittoria pesante dei viola nel ricordo di Rocco Commisso

Segui la diretta della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Bologna-Fiorentina, terminata 1-2. In questa partita, i viola conquistano una vittoria importante nel ricordo di Rocco Commisso. La cronaca, i risultati e i dettagli delle sfide sono disponibili per offrire un quadro completo delle gare in corso nel campionato 20242025.

