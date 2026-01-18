In un’intervista a La Nazione, Marchini, Presidente, ha condiviso il suo pensiero sulla situazione attuale, sottolineando l’importanza di affrontare insieme le sfide della crisi. Ha evidenziato come, nonostante la distanza, continui a seguire con attenzione il lavoro della squadra, del Viola Park e di tutto il personale coinvolto. Le sue parole riflettono un impegno condiviso e la volontà di superare le difficoltà con collaborazione e determinazione.

Marchini Presidente, Prima di tutto come sta? "Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano lì ogni giorno, ma sono sempre aggiornato. Sono amareggiato di non poter essere a Firenze per combattere come sono abituato a fare nelle situazioni di difficoltà ma al momento non riuscirei a fare un volo così lungo". In questo periodo si parla tanto di una possibile cessione della società, alcuni la invocano, lei può fare chiarezza? "Ancora una volta questa domanda? Ma sa quante risposte ho già dato su questo tema? Queste voci non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l’ambiente quando, invece, ci vorrebbe una grande compattezza da parte di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'ultima intervista a La Nazione. Quando disse: "Non vendo. La crisi? Usciamone insieme"

