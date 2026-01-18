La trattativa tra Lucca e la club estero si intensifica, complicando il percorso verso la Juventus. Secondo quanto riportato, il Napoli valuta la possibilità di cedere l’attaccante per finanziare il mercato. Moretto ha recentemente svelato la proposta avanzata, mentre De Laurentiis riflette sulla decisione. Restano da seguire gli sviluppi per capire se il trasferimento si concretizzerà nei prossimi giorni.

Lucca Juve, Moretto svela la proposta: De Laurentiis valuta la cessione per finanziare il mercato. Cosa sta succedendo. Il calciomercato del Napoli potrebbe subire uno scossone improvviso e decisivo nelle prossime ore, dettato dalla potenza economica della Premier League. Le sirene d’Oltremanica sono tornate a suonare con insistenza alle porte di Castel Volturno e questa volta l’obiettivo è il reparto avanzato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto attraverso il suo profilo X, il Nottingham Forest ha deciso di fare sul serio, tornando “forte” su Lorenzo Lucca. Sullo sfondo, la Juventus di Spalletti osserva da lontano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lucca Juve, la pista si complica: il club estero torna forte sull’attaccante del Napoli. A che punto è la trattativa

Lucca Juve, si complica la pista per il giocatore del Napoli: un altro club ha accelerato nelle ultime ore

La trattativa per il trasferimento di Lucca dalla Juventus al Napoli si complica, con il Benfica che ha accelerato nelle ultime ore. I bianconeri avevano preso in considerazione il giocatore come opzione, ma il club portoghese sembra in vantaggio, offrendo un prestito fino a giugno. La situazione si evolve, e resta da capire quale sarà la decisione finale per il futuro dell’attaccante italiano.

Lucca Juve si scalda? Feeling con Conte mai decollato, il Napoli è pronto a cederlo in questa sessione di mercato: il punto sull’attaccante

Lucca, attaccante del Napoli, potrebbe lasciare la squadra durante questa sessione di mercato, in cerca di maggiori opportunità. Il feeling con la società e con l’allenatore Conte non si è mai consolidato, aprendo alla possibilità di un trasferimento. La Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic, osserva la situazione con attenzione. Ecco un aggiornamento sulle prospettive di mercato di Lucca e le possibilità di un suo approdo in bianconero.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il #Napoli cerca una sistemazione per #Lucca, ma prima deve riscattarlo dall’ #Udinese. #Benfica e #Besiktas restano in pressing, anche la #Roma ha sondato l’attaccante scartato invece dalla #Juventus. Ritorno al #Pisa al momento difficile @GiokerM x.com

Clamoroso Pedullà: "LUCCA-JUVE, è successo in queste ore!" LA NOTIZIA https://bit.ly/49E3twS - facebook.com facebook