Lucano arruola la palestinese napoletana

Domenico Lucano, eurodeputato di Bonelli e Fratoianni e sindaco di Riace, ha assunto come assistente parlamentare una giovane palestinese napoletana, recentemente coinvolta nelle elezioni regionali in Campania. Questa scelta evidenzia un impegno verso temi di integrazione e rappresentanza, in un contesto politico caratterizzato da vicende giudiziarie e sociali. La collaborazione si inserisce in un percorso di attenzione alle nuove realtà e alle prospettive di inclusione nel panorama politico italiano.

Uè! ‘Na palestinese napulitana, silurata alle Regionali in Campania, è diventata assistente parlamentare di Domenico Lucano detto Mimmo, eurodeputato della Bonelli&Fratoianni, sindaco di Riace e condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale in merito a irregolarità nella gestione dei migranti. ‘Na palestinese napulitana, come si era presentata in campagna elettorale, è Souzan Fatayer, 60enne italo-palestinese la quale si è segnalata per la condivisione di un video, su Facebook, in cui compariva la seguente frase, in discreta evidenza: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lucano arruola la palestinese napoletana Leggi anche: Gaza, tregua e governo tecnico palestinese: ecco i nomi del nuovo esecutivo. Dalla lista sono escluse figure legate ad Hamas e all’Autorità nazionale palestinese Leggi anche: La Cina arruola influencer "credibili" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lucano arruola la palestinese napoletana | .it. L’eurodeputato di Avs #Lucano ha assunto come assistente #Fatayer, che ha condiviso un video inneggiante all’Olocausto - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.