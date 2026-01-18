L’oroscopo di lunedì 19 gennaio 2026 | i cuori di Acquario e Bilancia si riscaldano

Lunedì 19 gennaio 2026, l'influsso di Luna e Venere in Acquario favorisce un clima di apertura e sensibilità tra i segni d'aria. In particolare, Acquario e Bilancia potrebbero riscoprire l'interesse e il calore nei propri rapporti sentimentali. Questa giornata invita a sfruttare le energie positive per rinnovare i legami e aprirsi alle emozioni con maggiore serenità.

