L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026 | Gemelli e Acquario creativi e ispirati

L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026 evidenzia l’influenza dei pianeti in Acquario, tra cui Sole, Venere, Mercurio e, dal 23, Marte. Questi transiti favoriscono creatività, ispirazione e nuove prospettive, in particolare per i segni dei Gemelli e dell’Acquario. Un periodo propizio per rinnovare approcci e mettere in campo idee originali, con un’attenzione particolare alle opportunità di crescita personale e professionale.

