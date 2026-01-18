L’omicidio di San Godenzo Giudice conferma il carcere | Franka era qui per il figlio

Il giudice ha confermato la detenzione di Emiliano Milza e Simona Hirsch, ritenuti responsabili dell’omicidio di Franka Ludwig, avvenuto il 2 luglio scorso a Castagno d’Andrea. Milza, di 50 anni, e Hirsch, di 59, sono accusati rispettivamente di essere il mandante e l’esecutore materiale del delitto. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario che prosegue, mantenendo in carcere gli imputati fino a nuove valutazioni.

di Pietro Mecarozzi Restano in carcere Emiliano Milza (50anni) e Simona Hirsch (59), accusati rispettivamente di essere il mandante e l'esecutore materiale dell' omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata senza vita il 2 luglio dell'anno scorso lungo il sentiero che porta alla Fonte del Borbotto, a Castagno d'Andrea (San Godenzo). Lo ha deciso il giudice Alessandro Moneti, che nell'ordinanza con la quale dispone per entrambi la custodia in carcere, sottolinea la " premeditazione efferata di un omicidio feroce, privo di pietà, del tutto brutale". Milza e Hirsch, durante l'interrogatorio di garanzia tenutosi venerdì, non avrebbero manifestato "resipiscenza, aderendo tutt'oggi ad un disegno criminoso che lascia stupefatti e increduli per la programmazione e la freddezza con la quale è stato perpetrato".

