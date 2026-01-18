L’ombra degli abusivi sul rogo nell’alloggio di un’anziana in Rsa

Un possibile ingresso abusivo nel alloggio potrebbe aver contribuito all’incendio che venerdì pomeriggio ha distrutto un appartamento al primo piano delle case comunali di via Mozart. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione degli accessi negli alloggi pubblici, in particolare in una residenza assistenziale. Indagini sono in corso per chiarire le cause e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Un ingresso abusivo potrebbe aver provocato l’incendio che venerdì pomeriggio ha distrutto un appartamento al primo piano delle case comunali di via Mozart. L’alloggio è stato dichiarato inagibile, dopo due esplosioni che si sono verificate e che hanno fatto lanciare immediatamente l’allarme dei residenti. Al momento del rogo i locali erano vuoti. Non solo. In teoria quell’abitazione non era occupata. "Con l’ufficio tecnico abbiamo verificato la struttura: l’edificio è agibile, ad eccezione dell’appartamento coinvolto, che è assegnato a una signora che attualmente si trova in Rsa – spiega il sindaco Giacomo Ghilardi, arrivato poco dopo i pompieri per un sopralluogo –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

