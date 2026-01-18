Lo Zenale e Butinone conquista il Settima Arte con AI need you

Lo «Zenale e Butinone» si distingue nel mondo del cinema con «AI need you», un progetto realizzato dagli studenti durante la formazione Scuola Lavoro di Oriocenter e Skillherz. La giuria ha riconosciuto l’alto livello delle opere, tutte incentrate sull’Intelligenza Artificiale, evidenziando l’impegno e la creatività dei partecipanti nel settore del Settima Arte.

IL FESTIVAL. La giuria ha giudicato di alto livello le opere di tutti gli studenti sull’Intelligenza Artificiale create durante la Formazione Scuola Lavoro di Oriocenter e Skillherz. È «AI need you», realizzato dalla classe 4ªCTG, dell’Isis Zenale e Butinone di Treviglio, il miglior cortometraggio della prima parte dell’ottava edizione di Settima Arte, il progetto educational promosso da Oriocenter e curato da Skillherz, che si è concluso il 17 gennaio con la cerimonia di premiazione finale all’Uci Cinema. Il corto ha conquistato il premio assegnato dal pubblico da casa, al termine di un percorso che ha coinvolto numerosi studenti in un percorso di Formazione Scuola Lavoro, ex Pcto.

