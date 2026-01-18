Lo chiamavano Brancaleone Una pièce tra Gassman e Plauto

Il teatro Bramante riapre il sipario con “Lo chiamavano Brancaleone”, uno spettacolo della rassegna ‘Teatri d’autore’. In scena martedì alle 21:15, la compagnia CTU Cesare Questa mette in scena una pièce che unisce l’ironia di Gassman e l’umorismo di Plauto, offrendo agli spettatori un momento di riflessione e intrattenimento. Un’occasione per riscoprire il valore del teatro di qualità in un contesto artistico dedicato agli autori italiani.

di Giovanni Volponi Si rialza il sipario durantino del teatro Bramante con un nuovo spettacolo della rassegna ‘Teatri d’autore’: martedì alle ore 21,15 sarà in scena ‘ Lo chiamavano Brancaleone ’, allestito dalla compagnia CTU Cesare Questa. Per chi ricorda le imprese di Vittorio Gassman al cinema, ci saranno anche quelle atmosfere sospese tra storia e fantasia. Ma non solo: "Lo spettacolo – racconta il regista Carlo Boso – vuole essere un gioioso affresco teatrale degli usi e costumi del Medioevo italiano. La struttura drammaturgica fa riferimento anche alle commedie di Aristofane e alle opere di Plauto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

