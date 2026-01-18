Segui in tempo reale la partita tra Virtus Bologna e Treviso, valida per la Serie A Basket 2026. I veneti, aggressivi, si avvicinano a meno sette punti, mentre i padroni di casa cercano di mantenere il vantaggio. Aggiornamenti costanti sul punteggio, le azioni salienti e le decisioni arbitrali per restare sempre informato sull’andamento della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non è da 3 ma solo una doppia. I piedi toccano la linea. 83-74 Super rimbalzo di Niang che poi apre per Edwards che non sbaglia. Forse è da 3 punti, da valutare. Solo 2? da giocare. Sono leggermente usciti dal campo i padroni di casa. Non deve calare la loro attenzione in questi minuti finali. 81-74 Break incredibile di Makura che scippa palla e costringe ad un altro time out Ivanovic. 81-72 22esimo punto per Makura!! Non va Diouf dalla media distanza. Infrazione di passi per Rahkman. Ripartono gli emiliani. 81-70 Vola fin sotto canestro Pajola (appena entrato)! 79-70 Che palla per Pinkins di Torresani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Treviso 81-74, Serie A basket 2026 in DIRETTA: aggressivi i veneti che si riportano a -7!

LIVE Virtus Bologna-Treviso, Serie A basket 2026 in DIRETTA: si parte!

Segui la diretta della partita Virtus Bologna contro Treviso, valida per la Serie A basket 2026. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sul risultato e sui momenti salienti dell’incontro. Resta con noi per rimanere informato sull’andamento del match, senza interruzioni o enfasi superflue. Aggiorna la pagina per seguire gli sviluppi e i dettagli più recenti della partita.

Leggi anche: LIVE Treviso-Virtus Bologna 79-100, Serie A basket 2026 in DIRETTA: gli ospiti dilagano e si prendono lo scalpo di Treviso. Partitona di Alston, Vildoza e Pajola

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

LIVE : Virtus Bologna vs Dubai Basketball | EuroLeague Basketball Live Scoreboard

HT: Virtus Olidata Bologna-Nutribullet Treviso Basket 48-29 Alston Jr 14, Morgan 13, Diouf 10 x.com

SI PARTE A BOLOGNA C'è Virtus-Treviso Live: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/virtus-bologna-contro-treviso-dove-in-tv-preview-diretta-i-12-di-ivanovic-19-00-352221 - facebook.com facebook