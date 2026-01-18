LIVE Snowboardcross Coppa del Mondo Dongbeiya 2026 in DIRETTA | Sommariva in big final Moioli e Ferrari in small

Segui in tempo reale la Coppa del Mondo di Snowboardcross Dongbeiya 2026. La gara si svolge con dirette aggiornate su tutte le fasi, dalla small final femminile alle grandi finali. Restate collegati per non perdere gli ultimi risultati e le classifiche aggiornate. Clicca qui per aggiornare la diretta e seguire gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:55 Si partirà come di consueto dalla small final femminile. In pista Michela Moioli, Eva Adamczykova (CZE), Josie Baff (AUS) e Brianna Schnorrbusch (USA). FINALI 6:51 ALE’ LORENZO! Rimonta eccellente di Sommariva nel tratto rettilineo finale. L’italiano è secondo dietro l’australiano Lambert. Small final per Ferrari. 6:50 E’ il momento di Filippo Ferrari e Lorenzo Sommariva. Gli azzurri se la vedranno con il francese Bozzolo e l’australiano Lambert. 6:49 Continua il magic moment dell’americano Pare, che con il pettorale 32 è in big final! Lo statunitense strappa la seconda piazza a Grondin alle spalle dell’imprendibile Haemmerle. 🔗 Leggi su Oasport.it

