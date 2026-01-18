Segui in tempo reale la Coppa del Mondo di Snowboardcross a Dongbeiya 2026. Aggiornamenti sulle prestazioni di Sommariva, Ferrari e Moioli, con focus sulle semifinali femminili. Resta informato sui risultati e le qualificazioni degli atleti italiani in questa competizione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEMIFINALI FEMMINILI 6:41 Gli azzurri fanno il massimo possibile, ovvero relegare Pachner in quarta posizione e giocarsi la qualificazione. Heat vinta da Ferrari su Sommariva, fuori Visintin. 6:39 Ora il quarto degli italiani. Il solo austriaco Pachner proverà ad intrufolarsi tra Omar Visintin, Filippo Ferrari e Lorenzo Sommariva. 6:38 Il francese Bozzolo è scaltro in partenza e difende la posizione fino al traguardo. Avanza anche l’australiano Lambert. 6:37 Terza batteria con Bozzolo (FRA), Lambert (AUS), Koblet (SUI) e Bolton (AUS). 6:36 Pronostico rispettato con il francese Jonas Chollet e l’austriaco Alessandro Haemmerle che avanzano in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Dongbeiya 2026 in DIRETTA: Sommariva e Ferrari in semifinale, tocca a Moioli

