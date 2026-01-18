LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | ultima giornata azzurri a caccia di medaglie

Benvenuti alla diretta dell'ultima giornata degli Europei di short track 2026, in corso a Tilburg, Paesi Bassi. Seguiremo gli eventi finali e le prestazioni degli azzurri, aggiornandovi costantemente sui risultati e le medaglie assegnate. Rimanete con noi per tutte le notizie in tempo reale e gli sviluppi di questa importante manifestazione sportiva europea.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata giornata degli Europei di short track 2025 in programma a Tilburg nei Paesi Bassi. L' ultima giornata degli Europei di short track di Tilburg chiude una rassegna continentale che, a poco più di un mese dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha assunto contorni fortemente indicativi più per il percorso che per il semplice medagliere. La domenica olandese concentra il programma più denso e spettacolare, con le fasi finali delle distanze individuali e le decisive prove a squadre, terreno sul quale l'Italia ha già mostrato solidità e profondità.

