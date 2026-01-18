LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | ultima giornata azzurri a caccia di medaglie

Da oasport.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla diretta dell'ultima giornata degli Europei di short track 2026, in corso a Tilburg, Paesi Bassi. Seguiremo gli eventi finali e le prestazioni degli azzurri, aggiornandovi costantemente sui risultati e le medaglie assegnate. Rimanete con noi per tutte le notizie in tempo reale e gli sviluppi di questa importante manifestazione sportiva europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata giornata degli Europei di short track 2025 in programma a Tilburg nei Paesi Bassi. L’ ultima giornata degli Europei di short track di Tilburg chiude una rassegna continentale che, a poco più di un mese dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha assunto contorni fortemente indicativi più per il percorso che per il semplice medagliere. La domenica olandese concentra il programma più denso e spettacolare, con le fasi finali delle distanze individuali e le decisive prove a squadre, terreno sul quale l’Italia ha già mostrato solidità e profondità. 🔗 Leggi su Oasport.it

live short track europei 2026 in diretta ultima giornata azzurri a caccia di medaglie

© Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: ultima giornata, azzurri a caccia di medaglie

Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: si parte dalle 13.35, prime medaglie in palio

Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana degli olandesi, Arianna Fontana cerca risposte

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: bronzi per Confortola e Nadalini, argento dell’Italia femminile nella staffetta!; Short track, la squadra dell'Italia per i Campionati europei 2026 a Tilburg: il programma e dove vedere le gare; Short Track, tris di medaglie azzurre nella seconda giornata degli Europei di Tilburg; Europei short track 2026 oggi: orari sabato 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara.

live short track europeiEuropei short track 2026 oggi: orari 18 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, domenica 28 gennaio, andrà in scena la terza e ultima giornata di gare degli Europei 2026 di short track. oasport.it

live short track europeiLIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: bronzi per Confortola e Nadalini, argento dell’Italia femminile nella staffetta! - 41 Domani ci sarà la terza e ultima giornata di gare, con l'Italia che punterà altre medaglie per cercare di ... oasport.it

live short track europeiEuropei short track, per l'Italia tris di medaglie nella seconda giornata - Argento per la staffetta femminile, con il quartetto composto da Martina Valcepina, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Fontana. sport.sky.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.