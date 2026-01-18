LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | caduta di Sighel nella staffetta mista azzurre a caccia di medaglie nei 1500 metri femminili

Segui in tempo reale i momenti salienti dei Campionati Europei di short track 2026. Aggiornamenti su cadute, qualificazioni e risultati delle gare, con particolare attenzione alla staffetta mista e ai 1500 metri femminili. Resta con noi per non perdere le novità e le classifiche aggiornate durante tutta la manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Sta per partire la Finale B, con la fortuna di non avere italiane, tutti presenti nella finalissima per le prime tre posizioni FINALI 1500 FEMMINILI 14.45 Vola Van T’ Wout con l’ungherese Moon che si mette davanti al polacco Niewinski. 14.45 Emons si mette davanti a tutti, con il belga Van Damme che segue attento. 14.44 Parte la batteria, con l’olandese Van T’ Wout che si porta in testa. 14.43 Quarta batteria senza italiani, che sono tutti in finale! 14.43 Non c’è provvedimento per Berzins, con Akar che avanza. 14.40 Spechenhauer resta avanti e accede alla finale da primo, con Akar che è caduto. 🔗 Leggi su Oasport.it

«La sua condizione appare in netta crescita. E sulla sua esperienza, naturalmente, non si discute. » A Tilburg, la staffetta femminile italiana di short track si è dovuta accontentare dell’argento, battuta solo dall’Olanda in casa loro. In pista c’erano Betti, Valcepin - facebook.com facebook

CHE SQUADRAAAAAAAA Gli Europei di short track iniziano con tre medaglie per l’ #ItaliaTeam a Tilburg! staffetta femminile Thomas Nadalini, 1500 metri maschili Elisa Confortola, 1000 metri femminili Un sabato speciale nei Paesi Bassiiiiiiiiiiiiiii x.com