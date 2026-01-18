LIVE Sci alpino SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA | subito Pirovano! Goggia per il riscatto

Segui in tempo reale lo Sci alpino SuperG di Tarvisio 2026, con aggiornamenti immediati sulle performance di Pirovano e Goggia. La diretta offre un quadro chiaro e preciso degli eventi, senza enfasi o sensazionalismi. Clicca qui per restare aggiornato sulle competizioni e seguire i risultati in modo semplice e diretto.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI WENGEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 10.46 I pettorali di partenza: 1 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head 2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle 3 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol 4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head 5 507168 AICHER Emma 2003 GER Head 6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head 7 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head 8 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head 9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 10 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar 11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic 12 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head 13 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 14 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon 15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle 16 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar 17 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 18 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head 19 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic 20 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic 21 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic 22 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle 23 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head 24 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic 25 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon 26 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic 27 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head 28 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli 29 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol 30 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head 31 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol 32 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 33 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol 34 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle 35 25210 MORENO Cande 2000 AND Head 36 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic 37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head 38 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head 39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol 40 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol 41 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol 42 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head 43 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head 44 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar 45 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic 46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic 47 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head 48 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic 49 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar 50 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic 51 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol 52 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic 53 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic 54 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head 55 516819 FAUSCH Sina 2005 SUI Head 56 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle 57 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic 58 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol 59 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 60 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA: subito Pirovano! Goggia per il riscatto LIVE Sci alpino, SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia cerca risposte, Pirovano all’attacco

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del SuperG femminile di Tarvisio, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo le performance delle atlete, con particolare attenzione a Goggia e Pirovano, fornendo aggiornamenti chiari e puntuali sull’andamento della gara. La competizione si svolge questa mattina alle ore 11 presso il comprensorio sciistico di Tarvisio, in Italia. Restate con noi per tutte le novità. LIVE Sci alpino, SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia deve reagire, Pirovano all’attacco. La startlist

Segui in tempo reale la competizione di Sci alpino SuperG a Tarvisio 2026. Aggiornamenti costanti sulla gara, con Goggia alla ricerca di una buona prestazione e Pirovano pronto all’attacco. Consulta la startlist e rimani informato sugli sviluppi della giornata. Per ulteriori aggiornamenti, clicca qui e segui la diretta degli eventi di oggi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il bresciano, all’indomani del trionfo in SuperG, chiude terzo nella tappa di Coppa del mondo di Wengen, preceduto solo da Odermatt e Kriechmayr. Per l’alpino di Fénis, 23esima piazza e punti preziosi. #aostasera #sport - facebook.com facebook A TUTTA VELOCITÀ La Coppa del Mondo di sci alpino femminile entra nel vivo a Tarvisio! Sulla neve friulana oggi va in scena la discesa libera… E domani il superG! Avete qualcos’altro da fare dalle 10.45 Ci sono le azzurre da tifareeeee #Ita x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.