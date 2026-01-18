LIVE Sci alpino SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA | si avvicina il momento delle sorelle Delago

Segui in tempo reale l'evento di Sci alpino SuperG a Tarvisio 2026, con particolare attenzione alle sorelle Delago. Rimani aggiornato sugli sviluppi della gara attraverso la nostra diretta, disponibile online. Per ulteriori aggiornamenti, clicca sul link e segui gli aggiornamenti in tempo reale sulle gare di oggi, tra cui lo slalom maschile di Wengen alle 10.00 e alle 13.00.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI WENGEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12.30 Ripresa la gara. 12.27 Highside per Moreno, che per fortuna si è rialzata. 12.26 Fuori l’andorrana Cande Moreno, gara interrotta. 12.23 Sara Allemand 25ma a 2.10. La zona punti dovrebbe essere certa. 12.20 La svizzera Stefanie Grob è 25ma a 2.17. 12.19 La classifica dopo le prime 30: 1 Emma Aicher Germania 1:14.04 2 Lindsey Vonn Stati Uniti d’America 1:14.31 +0.27 3 Ester Ledecka Repubblica Ceca 1:14.98 +0.94 4 Romane Miradoli Francia 1:15.08 +1.04 5 Keely Cashman Stati Uniti d’America 1:15. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in tempo reale il SuperG di Tarvisio 2026, con Aicher in testa e Goggia che non ha inciso. Attesa per le performance delle sorelle Delago. Aggiorna questa pagina per gli ultimi risultati e notizie sulle gare di sci alpino in corso.

Segui in tempo reale la discesa di Tarvisio 2026, con aggiornamenti sulle prestazioni degli atleti e i risultati più recenti. Nicol Delago si è aggiudicata la vittoria, mentre Nadia Delago ha ottenuto un buon piazzamento. Restate sintonizzati per tutte le novità sulla competizione, inclusi gli aggiornamenti sulla prova maschile di Wengen alle 12.

Il bresciano, all’indomani del trionfo in SuperG, chiude terzo nella tappa di Coppa del mondo di Wengen, preceduto solo da Odermatt e Kriechmayr. Per l’alpino di Fénis, 23esima piazza e punti preziosi. #aostasera #sport - facebook.com facebook

A TUTTA VELOCITÀ La Coppa del Mondo di sci alpino femminile entra nel vivo a Tarvisio! Sulla neve friulana oggi va in scena la discesa libera… E domani il superG! Avete qualcos’altro da fare dalle 10.45 Ci sono le azzurre da tifareeeee #Ita x.com