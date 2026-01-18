LIVE Sci alpino SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA | buona prova per Pirovano si attendono le big

Segui in tempo reale la gara di Sci alpino SuperG a Tarvisio 2026. Buona performance di Pirovano, con le grandi ancora in attesa di scendere. Clicca qui per aggiornamenti continui e per seguire anche lo slalom maschile di Wengen alle 10.00 e alle 13.00.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI WENGEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.20 Nonostante un errore importante, Weidle-Winkelmann si porta in testa con soli 4 centesimi su Pirovano. Scemano dunque le ambizioni di podio per l’azzurra. Tocca alla francese Laura Gauche. 11.19 Al primo intermedio la teutonica, seconda ieri, ha lo stesso tempo di Pirovano. Al secondo è in vantaggio di 0.07. 11.17 Fuori Stuhec, che aveva solo 0.03 di ritardo al secondo intermedio. Tocca alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann. 11.16 1’15?30 per Laura Pirovano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del SuperG femminile di Tarvisio, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo le performance delle atlete, con particolare attenzione a Goggia e Pirovano, fornendo aggiornamenti chiari e puntuali sull’andamento della gara. La competizione si svolge questa mattina alle ore 11 presso il comprensorio sciistico di Tarvisio, in Italia. Restate con noi per tutte le novità.

Segui in tempo reale lo Sci alpino SuperG di Tarvisio 2026, con aggiornamenti immediati sulle performance di Pirovano e Goggia. La diretta offre un quadro chiaro e preciso degli eventi, senza enfasi o sensazionalismi. Clicca qui per restare aggiornato sulle competizioni e seguire i risultati in modo semplice e diretto.

