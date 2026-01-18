LIVE Sci alpino SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA | Aicher precede Vonn Goggia in testa alla classifica di specialità

Segui la diretta dello Sci alpino SuperG di Tarvisio 2026, aggiornamenti in tempo reale sulla classifica. Aicher si distingue precedendo Vonn, mentre Goggia guida la specialità. Clicca per restare informato sugli sviluppi delle competizioni e sugli orari delle prossime manches, tra cui lo slalom maschile di Wengen alle 10.00 e alle 13.00.

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI WENGEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 12.52 La classifica del superG di Tarvisio: 1 Emma Aicher Germania 1:14.04 2 Lindsey Vonn Stati Uniti d'America 1:14.31 +0.27 3 Ester Ledecka Repubblica Ceca 1:14.98 +0.94 4 Romane Miradoli Francia 1:15.08 +1.04 5 Keely Cashman Stati Uniti d'America 1:15.15 +1.11 6 Sofia Goggia Italia 1:15.17 +1.13 7 Kajsa Vickhoff Lie Norvegia 1:15.21 +1.17 8 Kira Weidle-Winkelmann Germania 1:15.26 +1.22 9 Mirjam Puchner Austria 1:15.29 +1.25 10 Laura Pirovano Italia 1:15.30 +1.26 11 Roberta Melesi Italia 1:15.

Segui in tempo reale la gara di Sci alpino SuperG a Tarvisio 2026. Aggiornamenti costanti sui risultati, con le prestazioni dei principali atleti e le eventuali sorprese. Resta informato sulle dinamiche della competizione e sulle classifiche aggiornate, per vivere ogni momento della prova con chiarezza e precisione.

Emma Aicher batte Vonn nel superG di Tarvisio. Goggia sbaglia, ma è in testa alla classifica di specialità

Emma Aicher torna a dimostrare il suo talento nel superG di Tarvisio, confermando il successo ottenuto a La Thuile. La tedesca ha preceduto Vonn, mentre Goggia, nonostante un errore, mantiene la testa della classifica di specialità. La gara si inserisce in un contesto di ottime performance italiane e internazionali, sottolineando l’alto livello delle competizioni sulle nevi italiane.

Il bresciano, all’indomani del trionfo in SuperG, chiude terzo nella tappa di Coppa del mondo di Wengen, preceduto solo da Odermatt e Kriechmayr. Per l’alpino di Fénis, 23esima piazza e punti preziosi. #aostasera #sport - facebook.com facebook

A TUTTA VELOCITÀ La Coppa del Mondo di sci alpino femminile entra nel vivo a Tarvisio! Sulla neve friulana oggi va in scena la discesa libera… E domani il superG! Avete qualcos’altro da fare dalle 10.45 Ci sono le azzurre da tifareeeee #Ita x.com