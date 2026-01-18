LIVE Sci alpino SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA | Aicher mette tanta pressione alle favorite

Segui in tempo reale le gare di sci alpino a Tarvisio 2026, con aggiornamenti sul SuperG e le prestazioni dei principali atleti. Restate informati sulle qualifiche e sui risultati più recenti, tra cui la pressione esercitata da Aicher sulle favorite. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere gli sviluppi delle competizioni di oggi.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI WENGEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.30 Raedler è settima a 1.67. Adesso la svizzera Corinne Suter. 11.29 L’austriaca è avanti di 0.08 al primo rilevamento e dietro di 8 decimi al secondo! 11.28 Vonn perde 32 centesimi nel finale e chiude in seconda posizione a 0.27 da Aicher. Tedesca in pole per la vittoria. E’ il momento dell’austriaca Ariane Raedler. 11.27 0.10 di vantaggio per l’americana al primo intermedio, 0.02 al secondo. 11.26 Fine settimana nero per Cornelia Huetter: quarta a 1.46. 🔗 Leggi su Oasport.it

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del SuperG femminile di Tarvisio, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo le performance delle atlete, con particolare attenzione a Goggia e Pirovano, fornendo aggiornamenti chiari e puntuali sull’andamento della gara. La competizione si svolge questa mattina alle ore 11 presso il comprensorio sciistico di Tarvisio, in Italia. Restate con noi per tutte le novità.

