LIVE Sci alpino Slalom Wengen 2026 in DIRETTA | Vinatzer deve scacciare i venti della crisi I pettorali di partenza

Benvenuti alla diretta live dello slalom di Wengen, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Seguiremo le prestazioni di Vinatzer e degli altri atleti, con aggiornamenti sui pettorali di partenza e i risultati in tempo reale. Restate con noi per tutte le news e le classifiche di questa competizione internazionale in Svizzera.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 11.15 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con l’ormai tradizionale appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo nella esclusiva cittadina svizzera ai piedi dello Jungfrau, che ospita il settimo slalom maschile della stagione, un’altra tappa di avvicinamento all’appuntamento a Cinque Cerchi di Bormio. Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi che sono in risalita (primo posto di Haugan e terzo di Kristoffersen in Val d’Isere e Adelboden, vittoria di McGrath sulla Gran Risa e il secondo posto di Adelboden) dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti lo scorso anno, i francesi Clement Noel, trionfatore a Madonna di Campiglio e secondo a Levi, e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e Adelboden, il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi. 🔗 Leggi su Oasport.it

