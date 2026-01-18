LIVE Sci alpino Slalom Wengen 2026 in DIRETTA | Vinatzer deve scacciare i venti della crisi I pettorali di partenza

Benvenuti alla diretta live dello slalom di Wengen, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Seguiremo le prestazioni di Vinatzer e degli altri atleti, con aggiornamenti sui pettorali di partenza e i risultati in tempo reale. Restate con noi per tutte le news e le classifiche di questa competizione internazionale in Svizzera.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con l'ormai tradizionale appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo nella esclusiva cittadina svizzera ai piedi dello Jungfrau, che ospita il settimo slalom maschile della stagione, un'altra tappa di avvicinamento all'appuntamento a Cinque Cerchi di Bormio. Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi che sono in risalita (primo posto di Haugan e terzo di Kristoffersen in Val d'Isere e Adelboden, vittoria di McGrath sulla Gran Risa e il secondo posto di Adelboden) dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti lo scorso anno, i francesi Clement Noel, trionfatore a Madonna di Campiglio e secondo a Levi, e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e Adelboden, il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi.

A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Tarvisio e slalom Wengen, tv, streaming - Il grande Circo Bianco torna in pista per animare la domenica degli appassionati con un programma di sicuro interesse. oasport.it

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G femminile a Tarvisio e lo Slalom a Wengen: orari e programma - Super G femminile a Tarvisio e Slalom maschile a Wengen le gare in programma oggi, domenica 18 gennaio. fanpage.it

ALPINO - Prima giornata del fine settimana della Coppa Veneto BCC Veneta oggi a San Vito di Cadore dove lo Sci Club Dolomiti Cadore ha organizzato uno slalom sulla pista Ciastel. In campo maschile vittoria del bosniaco Anur Mehic, con Stefano Caldart ( - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO CDM, Paco #Rassat vince lo slalom di Adelboden: 2º #McGrath, 3º #Kristoffersen, 17º #Vinatzer #SkySport x.com

