LIVE Sci alpino Slalom Wengen 2026 in DIRETTA | trionfa McGrath Italia ancora lontana

Segui in tempo reale lo slalom di Wengen 2026, dove McGrath conquista la vittoria. L’Italia continua a cercare risultati significativi in questa stagione. Per aggiornamenti e dettagli sulla competizione, clicca sul link e resta informato sulle ultime notizie e sui risultati in diretta.

13.55: Questa la classifca di Coppa del Mondo di slalom: 1 MCGRATH Atle Lie NOR 372 2 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 351 3 NOEL Clement FRA 343 4 RASSAT Paco FRA 340 5 HAUGAN Timon NOR 330 6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 247 7 HALLBERG Eduard FIN 234 8 MEILLARD Loic SUI 232 9 MARCHANT Armand BEL 167 10 AMIEZ Steven FRA 154 13.53: Questa la classifica dello slalom di Wengen: 1 MCGRATH Atle Lie NOR 1:45.99 2 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA +0.47 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.81 4 MEILLARD Loic SUI +1.

Segui in tempo reale lo slalom gigante di Wengen 2026, con McGrath in testa e Vinatzer alla ricerca di una buona prestazione.

