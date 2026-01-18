LIVE Paolini-Sasnovich 6-1 6-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | esordio convincente per l’azzurra

Segui con noi la partita tra Paolini e Sasnovich agli Australian Open 2026. In questa diretta aggiorneremo costantemente sullo svolgimento del match, offrendo un resoconto chiaro e preciso degli eventi. Restate sintonizzati per tutte le novità e i punteggi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.59 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Sasnovich. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi. 2.58 Al prossimo turno Jasmine Paolini affronterà la vincente del match tra Veronika Erjavec e Magdalena Frech, partita che si giocherà nella giornata di domani. 2.56 Sasnovich ha vinto il 45% dei punti con la prima, entrata il 56% delle volte, ed il 48% con la seconda. La bielorussa ha messo a segno 1 ace e 4 doppi falli ed ha chiuso il match con 9 vincenti e 39 gratuiti, di cui 5 in risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

