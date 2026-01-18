LIVE Paolini-Sasnovich 6-1 5-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurra vede lo striscione del traguardo

Segui in tempo reale l’incontro tra Paolini e Sasnovich agli Australian Open 2026. Attualmente, l’azzurra conduce con un punteggio di 6-1, 5-2. Puoi aggiornare la diretta cliccando sul link e rimanere informato sugli sviluppi del match. La partita si avvicina alla conclusione, con Sasnovich che cerca di reagire. Restate con noi per tutte le novità e i dettagli sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Gioco Sasnovich: la bielorussa lascia andare il dritto e forza l’errore dell’italiana. A-40 Prima ad uscire e rovescio lungolinea in contropiede. 40-40 Prima ad uscire e schiaffo al volo di Sasnovich 40-A Doppio fallo, il quarto del match Seconda 40-40 Pizzica la riga il rovescio incrociato di Sasnovich che gioca uno dei migliori scambi della partita. Seconda 30-40 In rete il rovescio incrociato di Paolini che era riuscita a mettere i piedi in campo. Premiata la bella difesa in slice si Sasnovich Seconda 15-40 Braccio di ferro sulla diagonale di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

