LIVE Paolini-Sasnovich 6-1 5-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurra vede lo striscione del traguardo

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Sasnovich agli Australian Open 2026. La partita si sta svolgendo con un punteggio di 6-1, 5-1, e l’azzurra si avvicina alla vittoria. Aggiorna la diretta per dettagli sull’andamento del match e sugli ultimi scambi, come il punto in corso con il rovescio incrociato di Paolini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 30-40 In rete il rovescio incrociato di Paolini che era riuscita a mettere i piedi in campo. Premiata la bella difesa in slice si Sasnovich Seconda 15-40 Braccio di ferro sulla diagonale di dritto. Sasnovich è la prima a cambiare ma spalanca il campo all’azzurra che chiude con il rovescio e si procura 2 match point 15-30 Paolini rimane distante dalla palla e perde il controllo del dritto Seconda 0-30 Sul nastro il rovescio lungolinea in uscita dal servizio. Trentacinquesimo gratuito di Sasnovich 0-15 In corridoio il rovescio incrociato della bielorussa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sasnovich 6-1, 5-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurra vede lo striscione del traguardo Leggi anche: LIVE Paolini-Sasnovich 3-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’azzurra Leggi anche: LIVE Paolini-Sasnovich 6-1, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: tutto facile per l’azzurra nel 1° set Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Paolini-Sashnovich, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevole nella notte; LIVE Paolini-Sasnovich 6-1, 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurra avanti di set e break; Quando gioca Jasmine Paolini contro Aliaksandra Sasnovic al primo turno dell'Australian Open 2026? Programma, data, orario e dove vederla in tv; Paolini-Sasnovich: orario, precedenti e dove vederla in tv. LIVE Paolini-Sasnovich, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurra apre il programma sulla Rod Laver Arena - 34 Il miglior risultato di Paolini agli Australian Open è il quarto ... oasport.it Paolini-Sasnovich: orario, precedenti e dove vederla in tv - Nella notte italiana tra oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, la tennista azzurra sfida la russa Aljaksandra Sasnovich - reggiotv.it

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta - A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini - msn.com

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook

#Paolini- #Sasnovich Jasmine affronta domenica 18 gennaio all'1 ora italiana. la russa nel primo turno degli #AustralianOpen2026 La sfida sarà visibile in diretta sui canali Eurosport, anche Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.