LIVE Paolini-Sasnovich 3-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | break in apertura per l’azzurra

Segui in tempo reale la partita tra Paolini e Sasnovich agli Australian Open 2026. L’azzurra ha ottenuto un break in apertura e si mantiene in vantaggio. Clicca qui per aggiornamenti costanti su punteggi, scambi e risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lungo il dritto in corsa di Paolini, che aveva provato ad alzare la traiettoria per non perdere campo. Seconda 30-40 Splendido rovescio in uscita dal servizio di Sasnovich che impatta bene il contropiede e sorprende Paolini, che non è riuscita ad aggredire la risposta. Seconda 15-40 Sasnovich colpisce malissimo il rovescio con la palla che arriva a malapena in rete. Seconda 15-30 Ace! Servizio perfetto alla T 0-30 In rete il rovescio in avanzamento della bielorussa. 0-15 Largo il dritto in uscita dal servizio di Sasnovich. Decimo errore gratuito per la bielorussa in poco più di 3 game 3-0 Gioco Paolini: aceeeeeeeeeeeeeeeee 40-0 Sasnovich affossa a metà rete il rovescio incrociato 30-0 Prima al centro e dritto lungolinea a chiudere 15-0 Profondo il dritto di Paolini, stecca Sasnovich 2-0 Break Paolini: braccio di ferro sulla diagonale sinistra, la bielorussa non contiene ed è costretta a sbagliare con il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sasnovich 3-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’azzurra Leggi anche: LIVE Paolini-Sasnovich, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurra apre il programma sulla Rod Laver Arena Leggi anche: LIVE Paolini-Sasnovich 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: entrano in campo le giocatrici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Paolini-Sashnovich, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevole nella notte; Aliaksandra Sasnovich - Jasmine Paolini Riassunto della partita; LIVE Paolini-Rybakina 4-6 2-6, Australian Open Opening Week in DIRETTA: netta sconfitta per l’azzurra; Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich – Diretta. LIVE Paolini-Sasnovich, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurra apre il programma sulla Rod Laver Arena - 34 Il miglior risultato di Paolini agli Australian Open è il quarto ... oasport.it Paolini-Sasnovich: orario, precedenti e dove vederla in tv - Nella notte italiana tra oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, la tennista azzurra sfida la russa Aljaksandra Sasnovich - msn.com

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook

#Paolini- #Sasnovich Jasmine affronta domenica 18 gennaio all'1 ora italiana. la russa nel primo turno degli #AustralianOpen2026 La sfida sarà visibile in diretta sui canali Eurosport, anche Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.